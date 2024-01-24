Правительство Греции намерено внести в парламент законопроект о браках однополых пар

Документ прежде всего направлен на защиту детей, которые уже живут с родителями одного пола, заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис

АФИНЫ, 24 января. /ТАСС/. Греческое правительство вскоре внесет в парламент законопроект о браках однополых пар. Об этом заявил на заседании кабмина премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Его выступление транслировал телеканал ERT-news.

По словам премьера, законопроект о равенстве в гражданском браке, который уже ранее обсуждался с депутатами от правящей правоцентристской партии "Новая демократия", является "важным шагом, направленным на достижение равенства всех граждан". "Он прежде всего направлен на защиту детей, которые уже живут с родителями одного пола. Эти дети должны иметь те же права, что и все остальные дети. Хочу напомнить, что мы говорим о том, что уже существует в 36 странах на 5 континентах, но, кажется, нигде не нанесло ущерба социальной сплоченности и гармонии в правительственных кругах. И я также хочу выразить удовлетворение тем, что все это время эта реформа обсуждалась в греческом обществе трезво и без крайностей", - сказал Мицотакис.

Премьер отметил, что в этом диалоге были услышаны все мнения, которые он уважает. "Были услышаны и голоса, которых не слышали до сегодняшнего дня, в основном однополых родителей, которые наконец смогут спать спокойно по ночам, свободные от страха, что, если с кем-то из них что-то случится, их ребенок не будет передан в детское учреждение, а останется у другого родителя", - заявил он. "И также очень важно, что в контексте этого публичного диалога было объяснено, я полагаю, подробно, что законопроект не предусматривает: он не меняет нынешние ограничения суррогатного материнства, не распространяет его на однополые пары и исключает введение понятий [в замену отца и матери] "родитель-1" и "родитель-2". Потому что - я хочу это подчеркнуть - Греция не станет лабораторией политики, которая применяется лишь в нескольких странах мира", - подчеркнул глава правительства.

По его словам, новый законопроект "добавляет права некоторым, но не отнимает никаких прав у многих". При этом Мицотакис добавил, что принимает и уважает позицию церкви, которая выступила против однополых браков. "Однако я хочу внести ясность: мы имеем в виду выбор государства, а не богословские убеждения. Ведь и раньше у нас с церковью были разные взгляды на гражданский брак, кремацию умерших, по теме удостоверений личности. Жизнь, однако, доказала, что эти перемены назрели. Они не навредили обществу, не навредили и сотрудничеству государства и церкви, и я уверен, что и сейчас будет то же самое", - сказал премьер.

Мнение синода

Священный синод Элладской православной церкви на своем заседании во вторник единогласно высказался против браков однополых пар и усыновления ими детей. Иерархи заявили, что "гомосексуальность - это отклонение от закона Божьего". Члены Синода намерены направить депутатам парламента письмо с юридическим обоснованием. Еще одно письмо будет адресовано верующим, его прочитают во всех храмах страны 4 февраля.

Комментируя законопроект, архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним подчеркнул, что "это новая реальность, цель которой не только изменить социальную сплоченность Греции, но и ввести "новые формы семьи", узаконить отношения между людьми одного пола". По словам предстоятеля, таким законодательством затрагиваются традиционные понятия отца и матери, предпринимаются попытки внести изменения в положения семейного права, включая основное из них, которым является институт семьи.

По данным телеканала Skai, законопроект о браках однополых пар будет в ближайшие дни внесен в парламент с расчетом принять его в первой половине февраля.