СМИ: Братислава и Киев будут взаимодействовать в восстановлении целостности Украины

Как отметил портал dennikn.sk, премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, что республика и дальше будет поддерживать процесс интеграции Украины в структуры Евросоюза

БРАТИСЛАВА, 24 января. /ТАСС/. Премьер-министры Словакии и Украины Роберт Фицо и Денис Шмыгаль подписали заявление о сотрудничестве своих стран в восстановлении территориальной целостности Украины. Об этом по итогам их переговоров в Ужгороде сообщил новостной портал dennikn.sk.

По его информации, Фицо в заявлении отметил, что Словакия и далее будет поддерживать процесс интеграции Украины в структуры Евросоюза и примет участие в ее послевоенном восстановлении.

Согласно заявлению, обе страны готовы к дальнейшему сотрудничеству, ведущему к восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины, отметил портал.

Ранее газета Korzar проинформировала, что встреча Фицо и Шмыгаля проходила без участия журналистов. По ее итогам не планировалось заявлений для прессы.