Эксперт: попытки активизации США в Африке вызваны растущим влиянием России на континенте

По словам Сергея Елединова, "остановить рост влияния РФ или хотя бы уравнять величины влияния возможно только в случае включения в процесс урегулирования конфликтов и стабилизации ситуации на континенте"

РАБАТ, 24 января. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Наблюдаемые в последнее время попытки властей США, в том числе с помощью визитов высокопоставленных лиц, активизировать свою деятельность в Африке, вызваны растущим влиянием России на континенте. Такую точку зрения высказал в телефонной беседе с корреспондентом ТАСС Сергей Елединов, российский эксперт-африканист, постоянно проживающий и работающий в Сенегале и других странах Западной Африки на протяжении более 15 лет.

"Госсекретарь США Энтони Блинкен с 21 по 26 января находится в поездке по странам Африки - Нигерии, Кабо-Верде, Кот-д'Ивуару и Анголе, где обсуждает, в частности, перспективы развития сотрудничества в сфере экономики и безопасности. В эти же сроки постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд посещает с дипломатической миссией Гвинею-Бисау, Либерию и Сьерра-Леоне. Чуть раньше в январе директор Центрального разведывательного управления США Уильям Джозеф Бернс побывал в Кении и Сомали, где встретился с президентами этих двух стран", - отметил он.

"Совершенно очевидно, что такая повышенная активность американцев связана исключительно с опасениями растущего влияния России в Африке. В Вашингтоне осознают возросшую роль РФ на континенте и понимают, что Россия на сегодняшний день - это единственная страна, которая реально борется с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом на Африканском континенте, противостоит международным террористическим организациям, запрещенным в большинстве стран мирового сообщества", - продолжал собеседник агентства.

Реальные шаги, а не риторика

"Остановить рост влияния РФ или хотя бы уравнять величины влияния возможно только в случае включения в процесс урегулирования конфликтов и стабилизации ситуации на континенте. Обычная риторика со стороны США ни мировым сообществом, ни африканскими странами услышана не будет", - отметил Елединов.

"Поэтому намерения США разместить свои военные беспилотники в ряде стран Африки, расположенных на берегу Атлантического океана, чтобы помешать распространению в регионе террористических группировок, отслеживать перемещения боевиков и предоставлять информацию местным военным - это как раз реальный шаг Вашингтона, направленный на то, чтобы восстановить свое влияние на континенте, уменьшить разрыв с Россией, а также нейтрализовать рост ее влияния", - полагает эксперт.

"Известно, что беспилотники играют чрезвычайно важную роль в борьбе с незаконными вооруженными формированиями в Африке. Так, успех операции армии Мали в городе Кидаль связан с успешным применением как разведывательных, так и ударных дронов", - добавил он.

"Таким образом, создание сети баз беспилотников США на побережье Атлантики вдобавок к уже существующим американским базам дронов в Нигере позволит им полностью контролировать огромную территорию континента, богатую месторождениями нефти, золота и других полезных ископаемых", - подытожил Елединов.

Планы размещения беспилотников

В начале января газета The Wall Street Journal написала, что США рассматривают возможность разместить свои военные беспилотники в ряде стран Африки, расположенных на берегу Атлантического океана, чтобы помешать распространению в регионе террористических группировок "Исламское государство" и "Аль-Каида" (запрещены в РФ).

По сведениям издания, Вашингтон ведет "предварительные переговоры", которые позволят американским невооруженным разведывательным беспилотникам использовать аэродромы в Бенине, Гане и Кот-д'Ивуаре. Эти беспилотники призваны дать США возможность отслеживать перемещения боевиков и предоставлять информацию местным военным.