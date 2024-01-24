Эксперт назвал отказ КНДР от объединения с Югом самым грандиозным изменением за 50 лет

Профессор южнокорейского Университета Кунмин Андрей Ланьков отметил, что концепцию мирного воссоединения страны можно считать частью мировоззрения Пхеньяна фактически с основания государства в 1948 году

СЕУЛ, 24 января. /ТАСС/. Отказ лидера КНДР Ким Чен Ына от мирного объединения с Республикой Корея стал, вероятно, на данный момент самым радикальным изменением в официальной политике Пхеньяна за последние полвека. С таким мнением в беседе с корреспондентом ТАСС выступил профессор южнокорейского Университета Кунмин, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Ланьков.

"Это, предположительно, самое радикальное изменение в официальной северокорейской идеологии с того момента, когда они фактически заменили марксизм-ленинизм на идеи чучхе в 1970-е годы. Идея объединения страны фактически отброшена", - сказал эксперт. По его словам, Ким Чен Ын повторил отказ от этой концепции несколько раз за последнее время.

При этом теоретические изменения сопровождаются практическими шагами. 23 января портал NK News со ссылкой на спутниковые снимки сообщил, что монумент в честь идеи воссоединения Корейского полуострова был демонтирован в период с 19 по 23 января. По словам Ланькова, "Монумент трех хартий объединения Родины" был одним из самых ярких идеологических памятников Пхеньяна.

Как продолжил специалист, концепцию мирного воссоединения страны можно считать частью мировоззрения КНДР фактически с основания государства в 1948 году. Республика Корея представала в этой логике либо как "территория, которую следует освободить", либо как партнер для диалога об объединении. "Все это отброшено решительно. Из [идеологии КНДР] беспощадно вырезается один из ее ключевых элементов", - сказал Ланьков.

Причины отказа от объединения

По мнению Ланькова, лидеру КНДР могли "надоесть официальные реверансы в сторону старой доктрины". "Всерьез их никто не воспринимал, и с полным на то основанием: никаких шансов на мирное объединение никогда не было", - сказал профессор. Ким Чен Ын решил ускорить события, добавил эксперт. Такую же характеристику получила южнокорейская стратегия по мирному объединению посредством переговоров.

"Истории неизвестны случаи [добровольного] мирного объединения [через компромиссы] стран, которые так бы отличались друг от друга по политическому строю и экономическому развитию", - пояснил аналитик. Он добавил, что бывали примеры вынужденного объединения перед внешней угрозой или завоевания.

Ланьков также предположил, что свою роль могла сыграть "обида на предшествующее левое южнокорейское правительство". В Пхеньяне считают, что предыдущий президент Республики Корея Мун Чжэ Ин "обманул их, заманив на переговоры" с США и, предположительно, предоставив "заведомо неверные оценки ситуации".

В январе сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон заявила, что Мун Чжэ Ин посредством дипломатических уловок "опутал руки и создал ряд ограничений" для развития вооруженных сил КНДР. По ее словам, бывший южнокорейский лидер просил Пхеньян об отказе от ракетных испытаний, параллельно укрепляя южнокорейскую армию.