Сбитый ВСУ самолет с пленными и разговоры о поддержке Киева. События вокруг Украины

Вооруженные силы Украины сбили над территорией Белгородской области российский военно-транспортный самолет Ил-76, перевозивший украинских пленных для обмена. Все находившиеся на борту погибли, сообщили в Минобороны РФ.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг мысль о том, что в случае отказа США поддерживать Киев, Германия станет основным спонсором Украины.

ТАСС собрал основное о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Вооруженные силы РФ за сутки отразили девять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на трех направлениях, сообщили в Минобороны РФ. Там отметили также, что потери противника на всех направлениях составили до 870 бойцов.

Кроме того, ВС РФ за сутки уничтожили в том числе склады боеприпасов двух бригад ВСУ, французскую ЗРК SAMP-T и радиолокационную станцию ЗРК С-300. По данным военного ведомства, в течение суток также уничтожены 127 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 132 районах.

В МО РФ отметили также, что российские ПВО уничтожили 51 украинский беспилотник, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две тактические ракеты "Точка-У".

Самолет с пленными украинцами

ВСУ сбили над территорией Белгородской области российский военно-транспортный самолет Ил-76, перевозивший украинских пленных для обмена. На борту находились 74 человека, включая 65 украинских военных, все они погибли. В Минобороны РФ назвали произошедшее терактом и подчеркнули, что Киев знал о перевозке пленных для обмена, который должен был состояться в пункте пропуска "Колотиловка", и атаковал самолет, чтобы обвинить Москву в уничтожении украинских военных.

Показательно, что первоначально украинские СМИ со ссылкой на источники в Минобороны страны сообщили, что самолет сбили украинские военные. Отмечалось, что самолет якобы перевозил ракеты к комплексам С-300. Однако, после того как Минобороны РФ сообщило, что на борту упавшего Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, издания удалили информацию о причастности ВСУ к крушению самолета.

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что Киев, сбив Ил-76, совершил акт безумного варварства и поставил под вопрос возможность любых договоренностей.

Замороженные российские активы

Некоторые страны ЕС обеспокоены последствиями возможного использования замороженных российских активов для поддержки Украины, сообщила европейская версия газеты Politico со ссылкой на источники среди дипломатов Евросоюза. По их данным, некоторые страны ЕС "опасаются ответных мер" России и правовых проблем, которые возникнут в случае принятия такого решения сообществом. В связи с этим, как отмечает издание, государства ЕС смогут в конечном итоге договориться только о налогообложении прибыли от активов РФ с последующим использованием этих поступлений для поддержки Украины.

24 января соответствующее предложение Еврокомиссии будут обсуждать представители стран ЕС.

Помощь Киеву

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал недостаточной помощь, которую запланировали для Украины на 2024 год европейские страны, и сообщил, что просит их предоставить больше поддержки Киеву. Шольц отметил, что его "сбивает с толку" постоянная критика в адрес правительства ФРГ за то, что оно-де "делает слишком мало или действует слишком медленно" в вопросе поддержки Киева. По его словам, Германия делает "намного больше", чем другие европейские государства, и мобилизует на данный момент больше половины всей военной помощи Украине в Европе.

Он отверг мысль о том, что в случае отказа США поддерживать Киев, Германия станет основным спонсором Украины. "Мы, как сказал [бывший канцлер] Гельмут Шмидт, являемся лишь державой среднего звена", - указал Шольц.

Канцлер также отверг призывы к тому, чтобы ЕС обзавелся собственным атомным оружием. "Я не знаю, какова сегодня цель этой дискуссии. Я считаю очень важным поддерживать трансатлантическое сотрудничество. Поэтому мое правительство решило продолжать участие в ядерном "зонтике" с США и в НАТО. Я считаю это более реалистичным путем", - сказал он.

О будущем Украины

США и ЕС должны утвердить новые пакеты военной помощи для Киева, так как дальнейшая судьба Украины решится в 2024 году, заявил глава Минобороны Соединенного Королевства Грант Шэппс. Напомнив, что ранее Лондон обещал в 2024 году обеспечить Украине военную помощь на £2,5 млрд ($3,2 млрд), Шэппс заявил, что британскому "примеру пора последовать" другим столицам - "от Вашингтона до Брюсселя".

Министр считает, что Запад "должен нарастить военную помощь, передав Украине то, что ей необходимо для победы". Шэппс полагает, что в 2024 году будущее Украины будет определено. "Лишь делая больше, мы можем гарантировать, что это окажется то будущее, в котором свобода одержит верх над тиранией", - подчеркнул он.