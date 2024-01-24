Профильный комитет Сената США поддержал законопроект о передаче активов РФ Киеву

Теперь документ должен принять Сенат полного состава, а затем и Палата представителей Конгресса, в этом случае он отправится на подпись президенту Джо Байдену

ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США поддержал законопроект, предусматривающий передачу Вашингтоном Украине конфискованных российских активов. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе комитета.

"Да, законопроект принят. За проголосовали 20 [законодателей], против высказался 1", - отметил представитель комитета.

В тексте документа говорится о "предоставлении дополнительной помощи Украине с использованием активов, конфискованных у Центробанка Российской Федерации, а также других суверенных активов Российской Федерации". При этом "любые усилия Соединенных Штатов по конфискации и передаче российских суверенных активов должны предприниматься совместно с международными союзниками и партнерами в рамках скоординированных многосторонних усилий, в том числе со странами Группы семи, Евросоюзом, Австралией и другими странами, в которых находятся российские суверенные активы". Теперь законопроект должен принять Сенат полного состава, а затем и Палата представителей Конгресса, в этом случае он отправится на подпись президенту Джо Байдену.