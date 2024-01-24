Reuters: беспилотник приблизился к американскому судну у берегов Йемена

Инцидент произошел в 50 морских милях к югу от города Моха

ЛОНДОН, 24 января. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат приблизился к судну под флагом США в 50 морских милях к югу от города Моха. Об этом проинформировало агентство Reuters со ссылкой на компанию Ambrey, которая специализируется на морской безопасности.

По этим данным, о приближении беспилотника сообщил контейнеровоз под флагом США.

Ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил об обстреле судна у побережья Йемена. Инцидент произошел в 50 морских милях от порта Моха в Йемене. По информации UKMTO, судно и его экипаж в безопасности, сообщений о пострадавших или повреждениях нет.