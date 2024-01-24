Генсек ООН назвал Африку мировым эпицентром терроризма

Антониу Гутерриш считает, что мировое сообщество должно срочно принимать меры, в первую очередь способствовать развитию Африканского континента и соблюдению там прав человека

ООН, 24 января. /ТАСС/. Африка превратилась в мировой эпицентр терроризма, от которого страдают миллионы на континенте. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Всего за несколько коротких лет Африка превратилась в мировой эпицентр терроризма. Этот ад распространяется и поглощает миллионы африканцев", - сказал он на заседании, посвященном Глобальному договору ООН по контртеррористической деятельности.

Гутерриш отметил, что террористическая угроза сохраняется во многих африканских странах, в том числе в Сомали, Демократической Республике Конго, Мозамбике. "Опасность быстро распространяется на прибрежные страны, например Бенин и Того. Тревожная тенденция очевидна. <...> И всякий раз мирное население платит высочайшую цену. В конечном итоге ее платит все человечество. Терроризм - это полномасштабное покушение на саму цивилизацию", - убежден Гутерриш.

Глава всемирной организации считает, что мировое сообщество должно срочно принимать меры, в первую очередь способствовать развитию Африканского континента и соблюдению там прав человека. "Изоляция, неравенство, ограниченный доступ к школьному образованию, нехватка профессиональных возможностей, подорванное доверие к правительству, институтам и закону, нарушение прав человека и ощущение безнаказанности создают условия для распространения терроризма. Мы должны разорвать этот порочный круг", - отметил он.

Генсек подчеркнул, что у Африки огромный потенциал, но он может быть реализован только при условии победы над терроризмом.