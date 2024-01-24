24 января, 16:57
Военная операция на Украине

В Британии не намерены вводить всеобщую воинскую повинность на фоне конфликта на Украине

Представитель канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака заявил, что британские ВС "имеют гордую традицию быть добровольными силами"

ЛОНДОН, 24 января. /ТАСС/. Власти Великобритании не планируют вводить всеобщую воинскую повинность на фоне конфликта на Украине. Об этом заявил представитель канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака.

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"Таких предложений нет. Правительство не намерено идти таким путем. Британские ВС имеют гордую традицию быть добровольными силами. Нет планов поменять это", - сказал представитель главы правительства, слова которого приводит телеканал Sky News.

Ранее начальник Генштаба Сухопутных войск ВС Великобритании Патрик Сандерс в ходе своего выступления на Международной выставке бронетехники в Лондоне заявил, что британским властям следует "обучать и экипировать гражданскую армию", чтобы быть готовым к потенциальному вооруженному противостоянию и проведению мобилизации. Генерал, которого цитирует газета The Daily Telegraph, выступил против всеобщей воинской повинности, но призвал жителей королевства психологически готовиться к возможному конфликту с Россией. 

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