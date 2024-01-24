Шольц и Зеленский планируют завершить переговоры по гарантиям безопасности

Канцлер Германии и украинский президент обсудили "политическую, военную и гуманитарную ситуацию" на Украине

БЕРЛИН, 24 января. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, они обсудили "политическую, военную и гуманитарную ситуацию" на Украине. Об этом сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Украинский президент и канцлер договорились в скором времени завершить переговоры по соглашению об обязательствах в области безопасности и поддержки в соответствии с реализацией совместного заявления Группы семи от июля 2023 года", - отметил он.

По словам Хебештрайта, Зеленский проинформировал "о последствиях недавних российских ударах и поблагодарил правительство ФРГ за военную поддержку, в особенности в деле укрепления украинской противовоздушной обороны". Канцлер "подтвердил продолжающуюся и нерушимую солидарность с Украиной" и "заверил, что Германия продолжит поддержку Украины и в военной области в тесной координации с европейскими и международными партнерами", добавил представитель правительства ФРГ.

"Канцлер и украинский президент договорились и впредь оставаться в тесном контакте", - подытожил он.

На полях саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля Группа семи приняла декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности Украине. Затем к декларации присоединились некоторые другие страны. Документ, в частности, гласит, что Киев должен получить значительный военный потенциал. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение ошибочным и потенциально очень опасным.

В ходе визита в Киев премьер-министра Великобритании Риши Сунака 12 января было подписано британо-украинское соглашение о безопасности. В нем идет речь об обмене разведывательной информацией, сотрудничестве в сфере кибербезопасности, обучении медиков и военных, а также кооперации в оборонной промышленности. Кроме того, договор обяжет Великобританию "консультироваться с Украиной" в случае еще одного конфликта с Россией и предоставить Киеву "быструю и долгосрочную поддержку" в вопросах обороны.