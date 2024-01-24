Эксперт: отказ КНДР от объединения с Югом может ускорить формирование двух наций

По словам профессора южнокорейского Университета Кунмин Андрея Ланькова, Ким Чен Ын понимает, что в долгосрочной перспективе идея объединения может сыграть дестабилизирующую роль

СЕУЛ, 24 января. /ТАСС/. Отказ лидера КНДР Ким Чен Ына от концепции мирного объединения с Республикой Корея в долгосрочной перспективе может поспособствовать формированию двух отдельных политических наций на Корейском полуострове. Такую возможность в беседе с корреспондентом ТАСС не исключил профессор южнокорейского Университета Кунмин и эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Ланьков.

"У Ким Чен Ына есть практические соображения: он понимает, что в долгосрочной перспективе идея объединения может сыграть дестабилизирующую роль. Подчеркивание идеи [объединения] увеличивает шансы на то, что в Северной Корее разыграется тот сценарий, который мы видели в Германии в конце 1980-х годов", - пояснил он.

По словам профессора, для руководства КНДР и его "довольно многочисленных сторонников имеет смысл" пересмотреть официальную риторику и сказать, что Южная Корея - это "другое государство". "В Восточной Германии в свое время говорили, что и народ другой. Я не исключаю, что это будет следующим шагом", - допустил эксперт, отвечая на вопрос о том, могут ли власти КНДР начать продвигать идею двух отдельных наций.

"Правда, для этого придется отказаться от северокорейской концепции нации, отличной от советской и восточногерманской. В ней подчеркивается генетическое единство, а не культурное и лингвистическое", - объяснил эксперт. Эта концепция строится на принципе "почвы и крови", добавил он.

"Речь идет, судя по всему, о том, чтобы со временем объявить население Северной Кореи отдельной нацией, [объявить, что] границей между Севером и Югом является не какая-то временная демилитаризованная зона с якобы временным статусом, а нормальная государственная граница", - допустил эксперт. Он комментировал перспективы определения границ на Корейском полуострове вслед за отказом от идеи объединения.

Два государства, два народа

По его словам, "все шло" к признанию разделения полуострова на два государства и "на фактически две разные корейские нации", но неожиданностью стали ускоренный характер этих изменений и то обстоятельство, что их инициатором стал Пхеньян, а не Сеул. Как объяснил эксперт, ранее ему представлялось наиболее вероятным, что "признание сложившейся реальности" сначала, скорее всего, сделают политические силы на Юге, но что и на это ушли бы десятилетия.

"[Отказ от объединения] в долгосрочном плане ускорит формирование двух наций на Корейском полуострове, хотя этот процесс уже шел", - заключил профессор. Он счел маловероятным, что изменение риторики Пхеньяна будет сопряжено с ухудшением ситуации в сфере безопасности в краткосрочной перспективе.

"Это (отказ от концепции объединения - прим. ТАСС) крайне радикальный поворот. Я думаю, что для значительной части населения он будет носить ошеломляющий характер, потому что на протяжении десятилетий корейскому народу говорили, что разделение страны - главная причина проблем и что рано или поздно она будет объединена, после чего все наладится", - сказал Ланьков.