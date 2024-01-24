Президент Ирана заявил, что вопрос Палестины является основным для исламского мира

Эбрахим Раиси также заявил о необходимости прилагать совместные усилия для установления нового справедливого мирового порядка и о взаимодействии в этом направлении с Турцией

СТАМБУЛ, 24 января. /ТАСС/. Палестинский вопрос является основным для исламского мира и требует справедливого урегулирования. Об этом заявил президент Ирана Эбрахим Раиси в Анкаре после переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

"Палестинский вопрос и жестокость сионистского режима являются самой важной проблемой, которая беспокоит свободных людей во всем мире. Это основной вопрос исламского мира. Действия сионистского режима поддерживаются США и некоторыми западными странами. ООН и международные платформы утратили свою дееспособность", - сказал Раиси.

Президент Ирана также заявил о необходимости прилагать совместные усилия для установления нового справедливого мирового порядка и о взаимодействии в этом направлении с Турцией. "На переговорах с Эрдоганом мы договорились поддержать палестинскую сторону и ось сопротивления", - заявил Раиси, высказавшись за привлечение Израиля к ответственности за совершенные преступления в Газе. "Тираны должны быть осуждены", - отметил он.

Раиси 24 января прибыл в Турцию с официальным визитом. Состоялись его переговоры с Эрдоганом. Лидеры приняли участие в заседании Совета сотрудничества высшего уровня между двумя странами, по итогам которого было подписано 10 соглашений.