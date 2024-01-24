В Венесуэле отвергли обвинения Госдепартамента США

В МИД страны отметили, что США "осуждает Венесуэлу за действия в рамках конституции и законов по сохранению мира", а с другой стороны, проводит "аресты мирных демонстрантов, выступающих против геноцида в Газе, пытается ограничить их свободу слова"

КАРАКАС, 24 января. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы решительно отвергает заявление Государственного департамента США с осуждением действий венесуэльских властей, направленных против терроризма и попыток дестабилизировать положение в стране. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Венесуэлы, размещенном на странице этого ведомства в Х.

"Боливарианская Республика Венесуэла категорически отвергает циничное заявление Государственного департамента о недавнем предотвращении террористических операций, направленных на дестабилизацию положения и разжигание насилие в стране", - указано в документе.

МИД Венесуэлы обращает внимание на то, что США "осуждает Венесуэлу за действия в рамках конституции и законов по сохранению мира", а с другой стороны, проводит "аресты мирных демонстрантов, выступающих против геноцида в Газе, пытается ограничить их свободу слова". "При такой непоследовательности неудивительно, что Вашингтон выступает в поддержку архитекторов сорванных террористических операций в Венесуэле и даже предлагает им свою поддержку и соучастие", - подчеркивается в заявлении.

Защита со стороны США действий по дестабилизации положения в Венесуэле "поощряет насилие и подрывает нормальное развитие избирательного процесса 2024 года", предупреждает МИД. Вместе с тем, "действия Генеральной прокуратуры [Венесуэлы], компетентных органов власти, демократические убеждения венесуэльского народа" гарантируют несмотря на "угрозы, вмешательство и империалистический шантаж" мирное "проведение избирательного процесса", говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.