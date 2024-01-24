США заявили, что выясняют детали крушения Ил-76 Минобороны в Белгородской области

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что у Вашингтона пока нет информации на этот счет

ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. США выясняют обстоятельства катастрофы самолета Ил-76 Министерства обороны России, сбитого над Белгородской областью. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, у США пока нет информации на этот счет. "Мы видели эти публикации, но не можем подтвердить их. Мы, разумеется, делаем все возможное, чтобы прояснить и получить больше информации на этот счет. Но сейчас мне нечего добавить", - сказал Кирби.

По его словам, было бы "неблагоразумно спекулировать на эту тему". "У нас недостаточно информации, чтобы комментировать это", - сообщил представитель Белого дома.

Ранее в среду ВС Украины (ВСУ) сбили над Белгородской областью российский военно-транспортный самолет Ил-76, перевозивший украинских пленных для обмена. На борту находились 74 человека, включая 65 украинских военных, все они погибли. В Минобороны РФ назвали произошедшее терактом и подчеркнули, что Киев знал о перевозке пленных для обмена, который должен был состояться в пункте пропуска "Колотиловка", и атаковал самолет, чтобы обвинить Москву в уничтожении украинских военных.

Вскоре после авиакатастрофы некоторые украинские СМИ сообщили о том, что ВСУ сбили Ил-76 над Белгородской областью. Впоследствии эти публикации были отредактированы, теперь в них не говорится о том, что падение самолета связано с действиями украинских военных.