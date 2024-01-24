Несколько тысяч человек протестуют в центре столицы Аргентины против реформ президента

Большинство участников манифестации - члены профсоюзов и левых движений

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 января. /ТАСС/. Несколько тысяч человек вышли на манифестацию у здания Конгресса Аргентины в день всеобщей забастовки, созванной в знак протеста против реформ правительства президента Хавьера Милея.

Как передает корреспондент ТАСС, обстановка на площади и прилегающих улицах в целом спокойная. Некоторые участки перекрыты сотрудниками правоохранительных органов, которые перераспределяют потоки протестующих. Большинство участников манифестации - члены профсоюзов и левых движений.

Ранее из-за общенациональной забастовки авиакомпании отменили несколько сотен рейсов по всей Аргентине. Крупнейший авиаперевозчик страны Aerolineas Argentinas оценил потери в $2,5 млн.

Всеобщая конфедерация труда Аргентины призвала к 12-часовой общенациональной забастовке в знак протеста против чрезвычайного указа, подписанного Милеем, и подготовленного его правительством законопроекта реформ, предусматривающих в том числе приватизацию государственных компаний. Один из профсоюзов, объединяющий сотрудников наземных служб аэропортов, объявил 24-часовую забастовку с 00:00 (06:00 мск). Работающие на городском транспорте сократили время стачки до 5 часов (с 19:00 до 00:00).

20 декабря Милей выступил с обращением к нации, в котором объявил о подписании чрезвычайного указа, направленного на дерегуляцию экономики. В документе более 300 статей, которые меняют или отменяют действующие законы, в том числе в сфере трудового права. В частности, указ вводит ограничения на забастовки и увеличивает максимальную продолжительность испытательного срока до 8 месяцев.