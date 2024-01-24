Эстония заявила, что создание "линии обороны" на границе с РФ не связано с угрозой войны

Газета Postimees сообщила, что страна намерена построить 600 бункеров на границе с Россией

ВИЛЬНЮС, 24 января. /ТАСС/. Создание прибалтийскими странами "линии обороны", в рамках которой Эстония намерена построить 600 бункеров на границе с Россией, не связано с реальной угрозой войны. Об этом сообщил эстонский министр обороны Ханно Певкур в интервью порталу Postimees.

"У нас нет реальной угрозы. Если мы говорим о бункерах, это не значит, что будет война", - утверждал он. Интервью проходило в видеоформате, министр говорил на русском языке.

Он отметил, что к работам планируется приступить в ближайшие месяцы. "В мае-июне мы хотели бы начать строить первые [бункеры]. Дальше все будет зависеть от того, как быстро мы сможем получать согласия владельцев [земли]", - сказал Певкур. Он пояснил, что "в случае необходимости" на "линии обороны" могут быть развернуты противотанковые заграждения, однако власти прибалтийских республик пока не рассматривают другие меры по укреплению границы.

19 января военное ведомство Эстонии объявило, что страны Балтии достигли договоренности об обустройстве на границе с Россией "линии обороны". Оно уточнило, что одной из целей создания "зоны, состоящей из различных оборонительных сооружений", станет "защита от военной угрозы".

В свою очередь эстонская газета Postimees сообщила, что власти республики построят приблизительно 600 бункеров на восточной границе ввиду якобы существующей угрозы со стороны РФ.