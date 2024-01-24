ООН сожалеет о гибели людей на борту сбитого Ил-76 в Белгородской области

В организации нет никакой дополнительной информации об этом, заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик

ООН, 24 января. /ТАСС/. ООН осведомлена о катастрофе российского самолета Ил-76, сбитого над Белгородской областью, и сожалеет о гибели людей на его борту.

Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Мы видели сообщения прессы <...>. Мы сожалеем о жертвах [при крушении Ил-76], однако у нас нет никакой дополнительной информации об этом", - сказал он на брифинге для журналистов.

Дюжаррик добавил, что ООН будет готова направить докладчика для участия в срочном заседании Совета Безопасности в связи с авиакатастрофой, о проведении которого ранее запросила РФ. "Если нас попросят предоставить докладчика, мы предоставим его", - заверил представитель Гутерриша.

"Что касается Международной организации гражданской авиации [ICAO], то входящие в нее страны и генеральный секретарь принимают решение самостоятельно, это не находится в компетенции ведомства генсека [ООН]", - ответил Дюжаррик на вопрос о том, следует ли ICAO инициировать расследование.