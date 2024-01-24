Госдеп ожидает от РФ и Украины расследования обстоятельств крушения Ил-76

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что пока не может предоставить комментарии на этот счет

ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. США ждут как от России, так и от Украины расследования обстоятельств катастрофы самолета Ил-76 Министерства обороны РФ, сбитого над Белгородской областью. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

"В настоящий момент я не могу предоставить независимое подтверждение на этот счет. Я видел эти публикации, и мы надеемся, что причастные стороны проведут расследование этих сообщений, чтобы установить факты относительно произошедшего", - сказал представитель внешнеполитического ведомства. "Мы бы поддержали проведение российскими и украинскими властями собственных расследований и установление фактов, но сейчас я не могу предоставить комментарии или [изложить свою] точку зрения на этот счет", - отметил он.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США выясняют обстоятельства авиакатастрофы.