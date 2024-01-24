Шольц рассчитывает на разблокировку финпомощи Киеву объемом €50 млрд

Канцлер ФРГ отметил, что целью является достижение общего согласия между всеми государствами ЕС

БЕРЛИН, 24 января. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассчитывает, что на следующем саммите ЕС будет принято единогласное решение о дальнейшей финансовой помощи Украине. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Берлине.

"Речь идет о том, чтобы принять решение о финансовой помощи Евросоюза для Украины. Вы знаете ситуацию. Наша цель - достичь общего согласия между всеми государствами ЕС <…>, чтобы €50 млрд в виде кредитов были доступны Киеву на следующие четыре года", - отметил он.