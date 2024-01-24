Госдеп не гарантировал готовность Вашингтона поставить Анкаре F-16

Ключевую роль играет Конгресс, заявил заместитель руководителя пресс-службы внешнеполитического ведомства Ведант Пател

ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. Госдепартамент США не гарантировал готовность Вашингтона поставить Анкаре истребители F-16. Как заявил на регулярном брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы внешнеполитического ведомства Ведант Пател, ключевая роль в этом вопросе отведена американскому Конгрессу.

"Я не могу назвать сроки или спекулировать [на этот счет]", - сказал он, отвечая на вопрос о готовности Госдепартамента направить в Конгресс уведомление о намерении осуществить сделку по продаже F-16 Турции. По словам представителя дипведомства, президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен "открыто заявляли о том, что поддерживают модернизацию турецкого флота F-16, которую [в Вашингтоне] расценивают как ключевую инвестицию в оперативную совместимость [ВС стран] НАТО".

"При этом мы признаем, что Конгресс играет ключевую роль в рассмотрении сделок по продаже вооружений, но я не буду подтверждать или забегать вперед относительно предложенных сделок по продаже вооружений или их передаче до тех пор, пока о них не будет официально уведомлен Конгресс", - отметил Пател.