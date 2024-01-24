Фицо обсудит с Шольцем энергетические проекты, о которых говорил со Шмыгалем

Премьер-министр Словакии также выразил поддержку Украине, подчеркнув, что у конфликта в ней нет военного решения

БЕРЛИН, 24 января. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обсудит в ходе переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем проекты в сфере энергетики, о которых несколькими часами ранее говорил во время встречи в Ужгороде с председателем правительства Украины Денисом Шмыгалем. Об этом Фицо сообщил в Берлине на пресс-конференции с Шольцем.

"С господином канцлером мы обсудим проекты в сфере энергетики. В ходе состоявшейся сегодня моей встречи с господином председателем украинского правительства Денисом Шмыгалем мы обсуждали множество совместных энергетических проектов. О них речь пойдет на встрече с господином канцлером", - сказал премьер Словакии.

Информируя журналистов о переговорах со Шмыгалем, он сказал, что украинский премьер считает, что в 2024 году нельзя ожидать перемен в происходящем в его стране конфликте. Позиционные изменения в 2024 году не прогнозируются, перемены, по его словам, могут произойти в 2025 году.

Фицо выразил поддержку Украине, подчеркнув, что у конфликта в ней, по его мнению, нет военного решения. "Словакия не будет препятствовать выделению Евросоюзом 50 млрд евро Украине и реализации процесса ее вступления в состав сообщества", - сказал он.

Словацкий премьер также проинформировал о развитии сотрудничества его республики с Германией в оборонной промышленности. Братислава и Берлин расширяют взаимодействие между оружейными предприятиями. Это также станет темой переговоров с Шольцем.

"В отношениях Словакии и Германии нет никаких проблем", - отметил Фицо. Между тем взгляды сторон по некоторым вопросам расходятся, что вполне естественно для суверенных государств, добавил он.