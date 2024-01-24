Эрдоган заявил, что Турция будет поддерживать Газу до создания независимой Палестины

Президент Турции отметил, что страна отправила жителям Газы свыше 30 тонн гуманитарной помощи

СТАМБУЛ, 24 января. /ТАСС/. Турция продолжит оказание поддержки жителям Палестины до решения их проблемы - создания подлинно независимого государства. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к участникам делового форума в Анкаре, в котором принял участие президент Ирана Эбрахим Раиси, трансляцию вел телеканал TRT Haber.

"Мы всеми силами стремимся остановить массовые убийства [в Газе], прилагаем усилия и продолжим их, чтобы проложить дорогу к прекращению кровопролития, противостояния и к обеспечению стабильного мира в регионе. Всех, кто пытается обеспечить себе процветание за счет зла, ждет печальная участь. Победа будет за нашими палестинскими братьями, и мы будем поддерживать их до создания независимого Государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", - сказал Эрдоган.

По его словам, Турция отправила жителям Газы свыше 30 тонн гуманитарной помощи на 17 самолетах и 5 судах.

Раиси в среду прибыл в Турцию с официальным визитом. Состоялись его переговоры с Эрдоганом. Президенты приняли участие в заседании совета сотрудничества высшего уровня двух государств.