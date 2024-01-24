Глава МИД Израиля обсудил с Кэмероном освобождение заложников в Газе

Исраэль Кац в ходе встречи с британским коллегой подчеркнул решимость еврейского государства ликвидировать ХАМАС и обеспечить безопасное возвращение похищенных радикалами граждан

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 января. /ТАСС/. Министры иностранных дел Израиля и Великобритании Исраэль Кац и Дэвид Кэмерон обсудили ситуацию в секторе Газа, процесс освобождения удерживаемых там заложников и обстановку на ливано-израильской границе. Об этом глава МИД еврейского государства написал на своей странице в X (ранее Twitter).

"В ходе встречи я подчеркнул нашу решимость ликвидировать [радикальное палестинское движение] ХАМАС и обеспечить безопасное возвращение [из сектора Газа] наших похищенных. Я также сделал акцент на угрозах, исходящих от Ирана и его сателлитов. Очевидно, что Ливан столкнется с последствиями, если [шиитская организация] "Хезболлах" не прекратит эскалацию", - отметил Кац, поблагодарив Кэмерона "за непоколебимую поддержку самообороны Израиля".

"Перед вашим визитом в Катар я прошу вашего содействия в освобождении наших похищенных и обеспечении того, чтобы согласованные поставки медикаментов дошли до них", - добавил глава израильского МИД.

В ходе визита в Израиль Кэмерона также принял премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Как сообщила канцелярия главы израильского правительства, встреча проходила за закрытыми дверями. Никаких заявлений по ее итогам распространено не было.