Британия проведет ротацию военных кораблей, ведущих патрулирование в Красном море

На смену HMS Diamond придет HMS Richmond, сообщил глава британского МИД Эндрю Митчелл, не приведя подробностей

ЛОНДОН, 24 января. /ТАСС/. Фрегат Richmond ВМС Великобритании будет обеспечивать защиту свободы навигации в Красном море на фоне атак мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) вместо эсминца Diamond. Об этом сообщил заместитель главы МИД Соединенного Королевства Эндрю Митчелл.

"Будет ли HMS Diamond заменен в районе боевого патрулирования? Да, ему на смену придет HMS Richmond. Боюсь, я не могу раскрыть какие-либо дополнительные детали операции", - сказал Митчелл, выступая в Палате общин (нижней палате парламента).

Эсминец Diamond выполняет боевые задачи в регионе уже на протяжении почти двух месяцев. За это время он неоднократно отражал атаки запущенных хуситами беспилотников на торговые суда. 9 января глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс объявил об отправке в Красное море фрегата Richmond.