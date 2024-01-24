Белый дом опроверг сообщения об изучении возможности вывода войск США из Сирии

Журнал Foreign Policy ранее сообщал, что американская администрация больше не заинтересована в миссии в республике

ДУБАЙ, 24 января. /ТАСС/. Белый дом в комментарии телеканалу Al Arabiya опроверг информацию о рассмотрении Соединенными Штатами возможности полного вывода американских войск с сирийской территории.

"Администрация [президента США Джо] Байдена не думает об уходе из Сирии", - говорится в нем.

Ранее журнал Foreign Policy, ссылаясь на четырех должностных лиц в Госдепартаменте и Пентагоне, проинформировал о том, что Белый дом больше не заинтересован в миссии США в Сирии, которую "считает ненужной". В настоящее время, по сведениям издания, в вашингтонской администрации ведется обсуждение, когда и каким образом могут быть выведены войска, хотя окончательного решения по этому вопросу пока не принято.

В Министерстве обороны США просьбу ТАСС прокомментировать публикацию в Foreign Policy переадресовали в Белый дом. Ни Белый дом, ни Госдепартамент пока не ответили на аналогичный запрос агентства.

Большая часть сирийских провинций Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасеке, расположенных на востоке и северо-востоке арабской республики, контролируется курдскими "Силами демократической Сирии", которым оказывают поддержку США. С 2015 года американское командование создало девять военных баз в этом районе. В конце 2019 года занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп одобрил план, согласно которому в Сирии останутся несколько сотен американских военнослужащих. Одной из их главных задач является обеспечение контроля над нефтяными месторождениями на северо-востоке и востоке страны. В Дамаске рассматривают военное присутствие США на сирийской территории как оккупацию.