Хуситы объявили об операции против США в Аденском заливе

По словам военного представителя движения Яхьи Сариа, 24 января боевики "Ансар Аллах" нанесли удары по нескольким эсминцам американских ВМС

ДУБАЙ, 24 января. /ТАСС/. Мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" объявили о проведении военной операции против кораблей американских ВМС в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе. Об этом говорится в заявлении военного представителя движения Яхьи Сариа, размещенном в его Telegram-канале.

"Сегодня произошло столкновение с несколькими эсминцами и военными кораблями США в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе, когда эти корабли обеспечивали защиту двум американским коммерческим судам. Результатом операции стало прямое попадание в американский военный корабль, два американских коммерческих судна были вынуждены отойти и вернуться", - утверждается в тексте.

По его данным, в "столкновении, продолжавшемся более двух часов", хуситы применили "несколько баллистических ракет", часть которых "достигла целей", несмотря на попытки их перехвата.

Военный представитель "Ансар Аллах" предупредил, что хуситы намерены блокировать движение связанных с Израилем судов в Красном и Аравийском морях до тех пор, пока военная операция и блокада сектора Газа не будут прекращены. Он добавил, что йеменское движение "примет все необходимые меры военного характера в рамках реализации законного права на защиту своей страны и народа, нанося удары по всем вражеским американским и британским целям в Красном и Аравийском морях".

В среду Центральное командование Вооруженных сил США информировало о том, что американский эсминец сбил две ракеты, выпущенные "Ансар Аллах" по судну, следовавшему через Аденский залив.