Reuters: администрация США попросила Конгресс одобрить продажу Турции F-16 на $20 млрд

Американские власти направили законодателям письмо с соответствующей просьбой, сообщает агентство

ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. Вашингтонская администрация попросила Конгресс США одобрить продажу Турции истребителей F-16 и комплектов модернизации на общую сумму $20 млрд. Об этом сообщило агентство Reuters.

По словам его источников, об этом говорится в письме, которое власти США направили законодателям.

Как заявил в среду заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател, Вашингтон не гарантировал, что готов поставить Анкаре F-16. Он констатировал, что ключевая роль в этом вопросе отведена Конгрессу.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган увязывает вопрос одобрения заявки Швеции на вступление в НАТО с принятием американским Конгрессом решения о продаже Анкаре F-16. Турция несколько лет назад запросила у США 40 F-16 и 80 комплектов модернизации Block 70 для имеющихся у нее истребителей. Как ранее заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен, некоторые члены Конгресса призывают увязать такие поставки с шагами Анкары, необходимыми для принятия Швеции в НАТО.

23 января парламент Турции одобрил присоединение Швеции к НАТО. Венгрия осталась единственной страной альянса, парламент которой до сих пор не провел голосования по шведской заявке.