США продолжают настаивать на консульском доступе к редактору "Радио Свобода"

Как подчеркнул заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Ведант Пател, Соединенные Штаты "чрезвычайно обеспокоены продлением срока" задержания Алсу Курмашевой

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Власти США продолжают настаивать на получении консульского доступа к арестованному в России редактору радиостанции "Радио Свобода" (признана в РФ иноагентом) Алсу Курмашевой. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

"Посольство США в Москве продолжает добиваться должного консульского доступа. Однако, как мы уже говорили, когда речь идет об обладателях двойного гражданства, которые могут быть арестованы или задержаны, Россия не обязана сообщать нам о задержании граждан США, имеющих двойное гражданство, - сказал он. - Россия подтвердила ее [Курмашевой] задержание консульским работникам, но, повторю, в консульском доступе нам по-прежнему отказывают". Пател уточнил, что последний отказ с российской стороны был получен американским диппредставительством 20 декабря 2023 года.

Он отметил, что США продолжают следить за развитием ситуации вокруг Курмашевой и "чрезвычайно обеспокоены продлением срока ее задержания".

Задержанная в октябре журналистка находится в СИЗО по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (неисполнение установленной законодательством РФ обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иноагентов, совершенное лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности РФ). 1 декабря Советский районный суд Казани продлил ее пребывание в СИЗО до 5 февраля.

Кроме того, приговором мирового суда Курмашева признана виновной в неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии у нее американского гражданства. Как стало известно из судебных материалов, Курмашева получила паспорт США в 2015 году, а уведомление в отдел УФМС подала только 3 июня 2023 года, незадолго до возбуждения уголовного дела. По решению суда ей назначен штраф в размере 10 тыс. рублей.