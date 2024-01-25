CNN: США скоро начнут переговоры с Ираком о выводе своих войск

По данным телеканала, Вашингтон и Багдад "близки к соглашению о начале диалога в рамках высшей военной комиссии", в ходе которого определят шаги по осуществлению будущей операции

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Ирак в скором времени приступят к переговорам о выводе американских войск из ближневосточной страны. Об этом сообщил со ссылкой на источники телеканал CNN.

По его сведениям, "США и Ирак близки к соглашению о начале диалога в рамках высшей военной комиссии", в ходе которого предполагается определить шаги по осуществлению будущей операции.

Как отмечается, в Вашингтоне хотят, чтобы график вывода войск учитывал текущую ситуацию в Ираке и степень стабильности правительства и силовых структур. В свою очередь в иракском руководстве считают, что даты вывода войск не должны зависеть от каких-либо обстоятельств.

5 января премьер-министр арабской республики Мухаммед ас-Судани заявил, что оправдания для присутствия сил международной коалиции закончились и Багдад намерен предпринять конкретные шаги с целью завершения пребывания иностранных военных в стране. Он отметил, что власти "определяют дату начала переговоров в рамках двустороннего комитета, который был создан для выработки мер по прекращению присутствия сил коалиции в Ираке". Заявление ас-Судани появилось после того, как один из командиров шиитского движения "Хезболлах ан-Нуджаба" Абу Таква был убит в результате удара американского беспилотника в Багдаде, а еще не менее шести человек пострадали.

Со своей стороны в Пентагоне сообщили 8 января, что США не планируют в настоящее время выводить из Ирака свои войска, численность которых составляет около 2,5 тыс. человек. По словам пресс-секретаря военного ведомства Патрика Райдера, ему неизвестно о каких-либо обращениях иракского правительства с соответствующей просьбой. Представитель Пентагона добавил, что ВС США находятся в Ираке по приглашению правительства этой страны.