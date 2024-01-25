США заявили, что не хотят, чтобы больницы Газы становились ареной боевых действий

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби пояснил, что Израиль должен думать о гражданской инфраструктуре, преследуя боевиков ХАМАС

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. США ждут от израильских военных большей осторожности при проведении операций в секторе Газа и не хотят, чтобы медицинские учреждения превращались в арену боевых действий. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала CNN, комментируя ракетные атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на больницы в палестинском анклаве.

"Перед ЦАХАЛ стоит непростая задача. Израильские силы имеют право преследовать <...> [боевиков радикального палестинского движения] ХАМАС, где бы они ни находились. Но на ЦАХАЛ также лежит обязанность думать о гражданской инфраструктуре, особенно о больницах и жилых комплексах. Мы не хотим, чтобы они становились ареной боевых действий. Никто не хочет боевых действий в больницах. На израильтян ложится дополнительное бремя, требующее от них большей осмотрительности и внимательности", - сказал Кирби.

При этом он добавил, что Вашингтон признает "право Израиля преследовать лидеров" ХАМАС, а также допускает, что боевики могут использовать в качестве баз больницы и жилые дома.

Ранее ХАМАС призвало ООН, Международный комитет Красного Креста и Всемирную организацию здравоохранения принять меры в связи с ударами Израиля по медицинскому комплексу "Насер" и больнице "Аль-Амаль" в городе Хан-Юнис на юге анклава.