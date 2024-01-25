В Гане шестерых человек приговорили к смертной казни за попытку переворота

Всего в этом преступлении обвинялись девять мужчин, однако троих из них оправдали

НАЙРОБИ, 25 января. /ТАСС/. Шесть жителей Ганы, в том числе трое военных, были осуждены и приговорены к смертной казни через повешение за участие в предполагаемом заговоре с целью свержения правительства страны три года назад. Об этом сообщило AFP.

По его данным, девять мужчин были арестованы в 2021 году по обвинению в заговоре с целью совершения государственной измены, ни один из них не признал вины. Шестеро были приговорены к смертной казни, остальные трое были оправданы: бывший полицейский, полковник и младший офицер. Согласно судебным документам, осужденные были арестованы в Аккре, при них были обнаружены самодельные взрывные устройства, автоматы АК-47 и боеприпасы.

Как сообщила прокуратура, обвиняемые принадлежали к ассоциации Take Action Ghana и планировали организовать протесты с целью свержения правительства. Это первый судебный процесс по делу о государственной измене в Гане с 1963 года, когда был свергнут президент Кваме Нкрума (1960-1966). Последний смертный приговор в Гане был приведен в исполнение в 1992 году.