Парламент Сомали одобрил закон о принятии поправок к временной конституции

По данным агентства SONNA, это даст возможность провести референдум о пересмотре политической системы государства

ХАРАРЕ, 25 января. /ТАСС/. Парламент Федеративной Республики Сомали проголосовал двумя палатами за одобрение проекта закона о принятии поправок к действующей временной конституции страны. Как сообщило агентство SONNA, в поддержку документа высказалось большинство парламентариев.

Этот шаг, указывает агентство, открывает путь к проведению референдума о пересмотре политической системы Сомали. В принятом законе изложены шаги и требования к реформе конституции, принятой в 2012 году.

Предполагается, что действующая конституция останется временной до окончания переговоров между федеральным правительством и руководством северных регионов страны и проведения референдума.