МИД Мальты сообщил, что председательству страны в ОБСЕ известно о сбитом Ил-76

Государство воздерживается от комментариев до получения подробностей, уточнили во внешнеполитическом ведомстве

ВЕНА, 25 января. /ТАСС/. Председательствующая в ОБСЕ в 2024 году Мальта осведомлена о катастрофе российского самолета Ил-76, сбитого над Белгородской областью украинскими военными, но не комментирует этот инцидент. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе мальтийского МИД.

"Председательству известно об инциденте, предположительно связанном с российским военным самолетом в Белгородской области Российской Федерации. Мы не можем комментировать конкретную ситуацию, поскольку ожидаем дальнейшей информации", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.