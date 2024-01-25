В Киеве заявили, что будут настаивать на международном расследовании катастрофы Ил-76

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил министру иностранных дел страны проинформировать партнеров относительно имеющихся у республики данных

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Киев будет настаивать на международном расследовании катастрофы Ил-76, сбитого украинскими силами над Белгородской областью. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

По словам политика, он провел экстренное совещание с руководством ВС Украины, Главного управления разведки (ГУР) и министерства юстиции. "Нужно установить все четкие факты. Настолько, насколько это возможно, учитывая, что падение самолета произошло на российской территории - вне зоны нашего контроля, - сказал Зеленский. - Заслушал главкома и Генштаб по применению воздушных сил. ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных. Служба безопасности Украины расследует все обстоятельства. И я дал поручение министру иностранных дел Украины проинформировать партнеров относительно имеющихся у Украины данных. Наше государство будет настаивать на международном расследовании".

Несмотря на попытки Киева продемонстрировать неведение, первоначально украинские СМИ со ссылкой на источники в Минобороны страны сообщили, что самолет сбили ВС Украины. Отмечалось, что Ил-76 якобы доставлял ракеты к комплексам С-300. Однако после того как Минобороны РФ заявило, что на борту находились 65 пленных украинских военнослужащих, перевозимых в Белгородскую область для обмена, издания удалили информацию о причастности Киева к крушению самолета.