Белоруссия планирует сформировать единое миграционное пространство с РФ

Концепция миграционной политики государства на 2024-2028 годы также предполагает углубление сотрудничества по вопросам миграции в рамках ЕАЭС, ОДКБ и СНГ

МИНСК, 25 января. /ТАСС/. Совет министров (правительство) Белоруссии утвердил Концепцию миграционной политики на 2024-2028 годы, предусматривающую формирование единого миграционного пространства с Россией. Соответствующее постановление правительства опубликовано на Национальном правовом интернет-портале республики.

"Международное сотрудничество Республики Беларусь в сфере миграции осуществляется по следующим направлениям: <...> формирование единого миграционного пространства Беларуси и России для достижения целей Союзного государства", - говорится в документе, который также предполагает углубление сотрудничества по вопросам миграции в рамках Евразийского экономического союза, Организации Договора о коллективной безопасности, Содружества Независимых Государств.

В концепции указывается, что целью миграционной политики Белоруссии является "создание условий, обеспечивающих национальную безопасность, устойчивый экономический рост и повышение качества жизни граждан, демографическое развитие, защиту рынка труда и интеграцию в рынок труда мигрантов". "Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: оптимизация внутренних и внешних миграционных потоков, обеспечение положительного сальдо внешней миграции; реализация мероприятий, направленных на сохранение кадрового потенциала страны и снижение оттока белорусских граждан за рубеж", - говорится в документе.

Для оптимизации миграционных потоков предлагается проведение "политики по добровольному переселению в Республику Беларусь на постоянное место жительства лиц, обладающих сходными с народом Беларуси духовными ценностями и желающих интегрироваться в белорусское общество для реализации своего интеллектуального, культурного и инвестиционного потенциала, а также белорусов зарубежья". Отмечается необходимость содействия "миграции, связанной с осуществлением инвестиций, предпринимательской и инновационной деятельности", миграции в сфере образования и поддержки академической мобильности. При этом Минск нацелен на участие в "деятельности международных организаций, развитие равноправного, а также конструктивного диалога и сотрудничества" с Евросоюзом, Международной организацией по миграции, Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев.

В концепции называются важными факторами миграционной привлекательности республики "сохранение исторических и культурных связей народов государств - участников Содружества Независимых Государств, с которыми установлены взаимные безвизовые поездки, членство в Евразийском экономическом союзе с гарантированными свободами перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, отсутствие пограничного контроля между Республикой Беларусь и Российской Федерацией".