"Хезболлах" сообщила об обстреле трех армейских казарм на севере Израиля

Как уточняется в заявлении формирования, израильская армия понесла потери убитыми и ранеными

БЕЙРУТ, 25 января. /ТАСС/. Вооруженное крыло шиитской партии "Хезболлах" сообщило о проведении нескольких операций против израильской армии с территории пограничных районов на юге Ливана.

В заявлении формирования, размещенном в его Telegram-канале, говорится, что шиитские бойцы обстреляли из реактивных систем залпового огня казармы израильской армии в поселениях Биркет-Риша, Йифтах и Хирбет-Маер. Как утверждается, в результате прямых попаданий в рядах противника есть убитые и раненые.

Ранее удары противотанковыми управляемыми ракетами были нанесены по израильским постам в Байяде и Рувейсате, о последствиях этих вылазок подробности не сообщаются.

Израильские ВВС за сутки совершили девять рейдов на форпосты "Хезболлах" в Тибнине и Яруне. В результате погибли один боец и четверо мирных граждан. Израильские беспилотники нанесли удары по тыловой базе шиитских отрядов, расположенной в Иклим-эт-Туфахе в 22 км от границы.

Артиллерия израильской армии выпустила за сутки не менее 100 снарядов по 15 поселкам на ливанской территории, при этом противник вновь применил боеприпасы с фосфором. В результате полностью разрушены 8 домов и еще 22 нанесены повреждения.

По сведениям новостного портала Naharnet, жертвами израильских авиаударов и обстрелов с начала военной эскалации 8 октября 2023 года на юге Ливана стали 39 мирных жителей. Вооруженное крыло шиитской партии "Хезболлах" в ходе пограничных операций потеряло 164 бойца. Число перемещенных из южных районов лиц достигло 150 тыс.