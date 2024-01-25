Сенатор США заявил о нежелании американских политиков налаживать отношения с РФ

Рэнд Пол также отметил, что Киеву следует отказаться от вступления в НАТО, так как это станет "пощечиной" для Москвы

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. Американские политики сохраняют мышление времен Холодной войны и не пытаются наладить отношения с Россией. Такое мнение выразил в понедельник сенатор Рэнд Пол (республиканец, от штата Кентукки).

"Думаю, кто-то из этих людей [членов Конгресса США] <...> застрял в мышлении времен Холодной войны <...>, они не понимали никогда, что будущее могло быть иным, если бы мы попытались наладить какие-то отношения [с Россией]", - сказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Пол также отметил, что будет лучше, если Киев откажется от стремлений вступить в НАТО. "Это [вступление в альянс] настоящая провокация. Это значит, что наши ракеты, военные будут прибывать <...>, это будет вроде пощечины [для России]", - добавил законодатель.

Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН 22 января, Запад руками украинцев ведет войну с Россией. Он напомнил, что президент США Джо Байден "даже назвал подобную ситуацию прекрасной инвестицией". По словам Лаврова, из выступлений представителей вашингтонской администрации стало известно, что "90% военного бюджета, выделяемого американцами киевскому режиму, остается в США, идет на развитие военно-промышленной отрасли страны и обновление вооружений".