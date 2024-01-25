The Times: часть однопартийцев Сунака хочет добиться его отставки до парламентских выборов

В декабре 2023 года в поддержку премьер-министра Великобритании высказался лишь 21% опрошенных граждан страны, свидетельствуют данные исследования, проведенного YouGov

ЛОНДОН, 25 января. /ТАСС/. Группа депутатов правящей Консервативной партии Великобритании стремится добиться отставки премьер-министра Риши Сунака до парламентских выборов в надежде остаться у власти на фоне роста рейтингов оппозиции. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

По ее информации, около 10 парламентариев начали работу по смещению Сунака с должности главы правительства. В среду депутат-консерватор Саймон Кларк, в 2019-2022 годах занимавший посты заместителя главы Минфина и министерства регионального развития и жилищного строительства, на страницах газеты The Daily Telegraph открыто выступил за отставку премьера. Согласно The Times, среди недовольных Сунаком однопартийцев также числится экс-глава МВД Суэлла Браверман, уволенная им в ноябре 2023 года.

Опубликованные на прошлой неделе данные опроса, проведенного компанией YouGov среди 14 тыс. человек, показывают, что консерваторов может ждать крупнейшее поражение с 1997 года. По итогам выборов, дату которых правительство планирует назначить на вторую половину 2024 года, тори рискуют потерять почти 200 депутатских мандатов в 650-местной Палате общин. Сразу 11 министров из нынешнего правительства Сунака рискуют не быть переизбранными в парламент. Среди них глава Минфина Джереми Хант.

В декабре личный рейтинг премьера опустился до рекордно низкой отметки. 70% участников проведенного YouGov исследования негативно отзывались о Сунаке, при этом положительного мнения о нем придерживался лишь 21% опрошенных.

Противники премьер-министра

The Times отметила, что недовольные Сунаком однопартийцы считают неизбежными поражения кандидатов от тори на довыборах в Палату общин в двух избирательных округах, которые пройдут в феврале. Кроме того, эти консерваторы опасаются разгромного для партии результата на местных выборах в мае. По мнению заговорщиков, у них есть три месяца на то, чтобы убедить 53 депутатов-тори выразить недоверие Сунаку и тем самым начать процесс выбора нового лидера Консервативной партии и, как следствие, премьер-министра страны.

По сведениям The Times, с этой группой народных избранников сотрудничает бывший специальный советник Сунака Уилл Драй, который прекратил работать на правительство в ноябре. "Стало очевидно, что мы не принимаем сильные и решительные действия, которые требуются для преодоления стоящих перед нами вызовов, - сказал Драй в интервью газете. - Я заключил, что консерваторы идут к максимально разгромному поражению. Нет сомнений, что нас ждет по меньшей мере 10-летнее правление лейбористов".

Издание подчеркнуло, что число недовольных Сунаком депутатов пока незначительно, однако они "хорошо организованы, мотивированы и имеют покровителей с глубокими карманами". Как добавила газета, некоторые парламентарии-консерваторы "чувствуют себя преданными" премьером из-за того, что правительственный законопроект, посвященный борьбе с нелегальной иммиграцией, оказался мягче, чем они ожидали.

В то же время источники в правительстве Великобритании заявили, что эта группа вряд ли сможет сместить Сунака в преддверии выборов. В кабинете министров полагают, что публичный призыв Кларка лишь объединил депутатов-тори вокруг Сунака, который вступил в должность в октябре 2022 года.