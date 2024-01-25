Yomiuri: в Токио планируют построить подземные убежища на случай ракетных атак

В укрытиях установят вентиляционное оборудование, источники аварийного энергоснабжения и средства связи, пишет газета

ТОКИО, 25 января. /ТАСС/. Власти Токио приняли решение начать строительство подземных убежищ для эвакуации населения в случае ракетной атаки. Об этом сообщила газета Yomiuri.

В качестве места для создания первого укрытия администрация Токио выбрала склад на станции метро "Адзабу-Дзюбан" в центральном районе Минато, предназначенный для хранения запасов на случай стихийного бедствия. Его планируется реконструировать с целью размещения людей.

Также власти рассматривают возможность использования для этих целей части многоярусных автомобильных парковок, расположенных на относительно большой глубине под землей. Кроме того, столичная администрация рассчитывает на помощь частного сектора, который мог бы закладывать подземные помещения для эвакуации при строительстве новых зданий, поскольку финансирование таких проектов только из бюджета Токио представляется очень дорогостоящим.

Помимо воды и продуктов питания, такие укрытия будут оснащены вентиляционным оборудованием, источниками аварийного энергоснабжения, средствами связи и другими вещами, необходимыми для обеспечения длительного пребывания людей. Как ожидается, реализация проекта начнется в следующем финансовом году (апрель 2024 - март 2025 года) и займет несколько лет.

Создание подземных убежищ в Токио для эвакуации населения на случай ракетной атаки рассматривается властями как мера против угрозы со стороны КНДР и подготовка к возможному обострению ситуации вокруг Тайваня, отмечает издание.