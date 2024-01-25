После удара по центру БАПОР США заявили об обязанности Израиля защищать мирное население

Глава пресс-службы СНБ Белого дома Эйдриенн Уотсон констатировала, что конфликт на Ближнем Востоке уже привел к "гибели и ранению десятков тысяч палестинских гражданских лиц"

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Вашингтон обеспокоен ударом по учебному центру Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа и подчеркивает, что Израиль обязан обеспечивать безопасность гражданского населения. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эйдриенн Уотсон.

"Мы серьезно обеспокоены сообщениями о сегодняшнем ударе по объекту БАПОР, после которого поступила информация о пожарах в здании, расположенном в жилом районе в южной части сектора Газа, где, по имеющимся данным, укрываются более 30 тыс. перемещенных палестинцев", - отметила она. Уотсон добавила, что США "пока не знают всех подробностей произошедшего и продолжат пытаться получить больше сведений". Она также констатировала, что конфликт уже привел к "гибели и ранению десятков тысяч палестинских гражданских лиц".

Руководитель пресс-службы СНБ подчеркнула, что США "в соответствии с международным гуманитарным правом непоколебимо поддерживают право Израиля на самозащиту от террористов [из движения] ХАМАС, которые прячутся среди мирного населения". "Однако Израиль по-прежнему обязан защищать гражданское население, в том числе гуманитарный персонал и объекты", - добавила она.

Как в свою очередь сообщил директор по делам БАПОР в палестинском анклаве Томас Уайт, по меньшей мере 9 человек погибли, еще 75 пострадали в результате израильского удара по центру агентства ООН в Хан-Юнисе.