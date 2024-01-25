Экс-советник главы Пентагона заявил о гибели 400 американцев в боях на Украине

По словам Дугласа Макгрегора, администрация США не станет публиковать эти данные

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. По меньшей мере 400 американцев были убиты в ходе конфликта на Украине.

Об этом сообщил в среду бывший советник министра обороны в администрации США Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

"Мы знаем, что по меньшей мере 400 американцев погибли, независимо от того, были ли они контрактниками или в форме. Наша администрация этого не скажет", - написал он на своей странице в X (ранее Twitter).

В мае 2023 года в пресс-службе Следственного комитета РФ заявили ТАСС, что в боевых действиях против российской армии в зоне специальной военной операции принимают участие свыше 2 тыс. наемников из 71 страны, 234 из них являются гражданами США.