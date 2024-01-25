СМИ: израильская армия проводит рейды и обстреливает города в секторе Газа

По данным телеканала Al Mayadeen, после ударов израильской авиации по жилым домам в лагере беженцев Нусейрат обнаружили тела четырех детей

ДУБАЙ, 25 января. /ТАСС/. Армия Израиля осуществляет артиллерийские обстрелы и проводит рейды в нескольких районах сектора Газа. Об этом сообщил вещающий из Бейрута телеканал Al Mayadeen.

По его данным, израильские войска также осаждают больницы в палестинском анклаве. Поступает информация об интенсивных артиллерийских обстрелах районов, расположенных в центре сектора Газа и на юге, в окрестностях города Хан-Юнис.

Кроме того, телеканал сообщил об обнаружении тел четырех детей, погибших в результате ударов израильской авиации по жилым домам в лагере беженцев Нусейрат, находящемся в центральной части анклава.