25 января, 01:52
Палестино-израильский конфликт

Число арестованных Израилем на Западном берегу палестинцев превысило 6,25 тыс.

Юсеф Мухаммед/ ТАСС
© Юсеф Мухаммед/ ТАСС

В палестинской комиссии по делам заключенных отметили, что аресты сопровождаются различного рода нарушениями, такими как жестокое обращение, избиение и угрозы

ДУБАЙ, 25 января. /ТАСС/. Число палестинцев, арестованных израильскими военнослужащими на Западном берегу реки Иордан с 7 октября 2023 года, превысило 6,25 тыс. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на палестинскую комиссию по делам заключенных.

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По данным ведомства, только за последние двое суток были задержаны "не менее 30 палестинцев". "Аресты сопровождаются различного рода нарушениями, такими как жестокое обращение, избиение и угрозы в адрес задержанных и их семей, а также подрывами и разрушением домов граждан", - сообщили в комиссии, отметив, что в число арестованных к настоящему моменту входят 210 женщин и 355 детей. 

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