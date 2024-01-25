Число арестованных Израилем на Западном берегу палестинцев превысило 6,25 тыс.

В палестинской комиссии по делам заключенных отметили, что аресты сопровождаются различного рода нарушениями, такими как жестокое обращение, избиение и угрозы

ДУБАЙ, 25 января. /ТАСС/. Число палестинцев, арестованных израильскими военнослужащими на Западном берегу реки Иордан с 7 октября 2023 года, превысило 6,25 тыс. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на палестинскую комиссию по делам заключенных.

По данным ведомства, только за последние двое суток были задержаны "не менее 30 палестинцев". "Аресты сопровождаются различного рода нарушениями, такими как жестокое обращение, избиение и угрозы в адрес задержанных и их семей, а также подрывами и разрушением домов граждан", - сообщили в комиссии, отметив, что в число арестованных к настоящему моменту входят 210 женщин и 355 детей.