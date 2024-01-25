Лидер КНДР заявил о плачевной ситуации в развитии регионов

Ким Чен Ын отметил, что нужно подготовить предметный план улучшения материальных условий жизни населения в провинции и сельской местности на основе научных принципов

СЕУЛ, 25 января. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о сложной экономической ситуации, диспропорциях в развитии центральных и периферийных районов страны и "неудовлетворительном снабжении" депрессивных регионов "продуктами питания и потребительскими товарами". Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ким Чен Ын председательствовал на расширенном заседании Политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи 23-24 января, выступив с речью о региональной политике. "В данный момент экономика [периферийных] регионов в целом находится в таком ужасном состоянии, что даже отсутствуют элементарные условия. Существуют серьезные диспропорции и разрывы между регионами в географических условиях, экономическом потенциале и условиях жизни", - сказал генеральный секретарь ТПК.

Лидер народной республики призвал подготовить предметный план улучшения материальных условий жизни населения в провинции и сельской местности на основе научных принципов. "Развить региональную промышленность - легче сказать, чем сделать. Но я это сделаю", - отметил Ким Чен Ын. Он назвал политической проблемой "неудовлетворительное снабжение местных жителей даже предметами первой необходимости", в том числе пищевыми продуктами и потребительскими товарами.

Он раскритиковал "некоторые отделы партии" за "пассивную позицию" и за то, что они "не нашли революционных возможностей и ограничились только словами, ссылаясь на масштаб задач". По его словам, они наладили производство лишь в городах и уездах, отличающихся благоприятными условиями. Лидер КНДР призвал принять меры всестороннего развития региональной экономики путем эффективного использования ресурсов, увеличения инвестиций и "установления атмосферы конкуренции" между районами. Он распорядился сократить разрыв между городом и деревней.

Ким Чен Ын подписал приказ о привлечении частей Корейской народной армии к выполнению решений этого заседания Политбюро.