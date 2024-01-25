Часть сенаторов США не поддержала сделку, увязывающую помощь Украине с мерами на границе

При этом республиканец Рик Скотт подчеркнул, что они еще не видели текст законопроекта, а его коллега Тед Круз обвинил лидера демократического большинства в верхней палате Конгресса Чака Шумера в том, что он намеренно не раскрывает текст документа

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Группа сенаторов-республиканцев выступила против договоренностей в верхней палате Конгресса США, которые увязывали бы ужесточение контроля на южной американской границе с выделением помощи Украине.

"Мы пока не видели текст, но мы знаем об этом законопроекте то, что в нем не будет ничего такого, что напрямую повлияет на что-либо, будь то помощь Украине или что-то еще, если безопасность границы не будет обеспечена", - подчеркнул в среду на пресс-конференции республиканец Рик Скотт (от штата Флорида). Он высказался за то, чтобы в разрабатываемый законопроект были внесены положения, согласно которым "ежемесячная помощь Украине не поступает", если американским властям не удастся существенным образом уменьшить поток нелегальных мигрантов в США. Скотт подчеркнул, что Палата представителей Конгресса, контроль над которой удерживают республиканцы, все равно не поддержит эту договоренность.

Сенатор Тед Круз (республиканец от штата Техас) обвинил лидера демократического большинства в верхней палате Конгресса Чака Шумера (от штата Нью-Йорк) в том, что он умышленно не раскрывает текст законопроекта. "Люди, которые добиваются этой сделки, знают, что, если бы американцы знали, в чем ее суть, они были бы против", - подчеркнул законодатель. По его словам, законопроект не решит проблему нелегальной миграции в США.

Сенатор Майк Ли (республиканец от штата Юта) полагает, что договоренность "вызовет больше проблем, чем решит". Против сделки выступили еще несколько сенаторов из числа республиканцев.

Вашингтонская администрация направила почти четыре месяца назад в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Группа республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывалась в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон предупредил несколько раз о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Дебаты между Демократической и Республиканской партиями по этим вопросам продолжаются.