Председатель ГА ООН пожелал Индии стать постоянным членом Совбеза

Дэннис Фрэнсис считает, что реформа СБ Организации Объединенных Наций "абсолютно необходима"

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 января. /ТАСС/. Индия является "лидером во многих отношениях" и достойна стать постоянным членом Совета Безопасности ООН. Об этом заявил председатель 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Дэннис Фрэнсис на пресс-конференции в Нью-Дели.

"Индия - зрелый и весьма уважаемый член Организации Объединенных Наций. Это лидер во многих отношениях. И я уверен, что этот факт не ускользает от внимания членов Генассамблеи", - сказал Фрэнсис. Он отметил, что реформа СБ ООН "абсолютно необходима".

"Я желаю правительству и народу Индии всяческих успехов в их стремлении стать членом совета на постоянной основе. Произойдет это или нет, будут решать члены организации", - добавил председатель ГА ООН.

Фрэнсис провел встречу с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром. "Рад приветствовать председателя ГА ООН Дэнниса Фрэнсиса в Нью-Дели. <…> Высоко оцениваю его позицию о необходимости срочных реформ в международных институтах, особенно в Совете Безопасности ООН", - написал Джайшанкар на своей странице в соцсети X.

Председатель ГА ООН был принят президентом Индии Драупади Мурму. Как сообщила канцелярия президента, Мурму в ходе встречи отметила, что Генассамблея "может внести свой вклад в поддержку глобального Юга". Она "высоко расценила внимание, уделяемое реформе Совета Безопасности ООН, которая также является критически важным вопросом для стран глобального Юга".