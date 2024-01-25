В Республике Корея началось производство разведывательных беспилотников

Ожидается, что он начнет поступать в ВВС страны в 2027 году

СЕУЛ, 25 января. /ТАСС/. Производство средневысотных разведывательных беспилотных летательных аппаратов, которые призваны увеличить потенциал слежения за КНДР, началось в Республике Корея. Об этом сообщило национальное Управление программ оборонных закупок (DAPA).

Как отмечает агентство Yonhap, в декабре ведомство подписало контракт стоимостью $353 млн с корпорацией Korean Air и оборонными компаниями LIG Nex1 и Hanwha Systems на производство беспилотников до 2028 года. Этот проект был запущен в 2008 году, разработку аппарата завершили в 2022 году.

Он способен подниматься на высоту 10-12 км, имеет размах крыльев в 25 м. Длина беспилотника составляет 13 м, а высота - 3 м. Планируется, что он начнет поступать в ВВС в 2027 году.

В управлении также надеются, что Южная Корея сможет поставлять этот аппарат на экспорт в условиях "растущего в настоящий момент рынка беспилотников".