Надзорные органы КНР наказали в 2023 году более 600 тыс. чиновников

В отчете о работе Центральной комиссии Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины и Государственного надзорного комитета отмечается, что за этот период получено 3,5 млн обращений, в частности более 1 млн жалоб

ПЕКИН, 25 января. /ТАСС/. Органы партийного и государственного надзора в Китае подвергли в 2023 году различным наказаниям свыше 600 тыс. чиновников. Об этом говорится в отчете о работе Центральной комиссии Коммунистической партии Китая (КПК) по проверке дисциплины и Государственного надзорного комитета КНР.

"В 2023 году, - говорится в документе, - органы дисциплинарной инспекции и надзора возбудили в общей сложности 626 тыс. дел и наказали 610 тыс. человек, в том числе 49 работников на провинциальном и министерском уровнях".

Контролирующие органы получили за год 3,5 млн обращений, в частности более 1 млн жалоб.

В сообщении не уточняется, что ждет провинившихся кадровых работников. Обычно наказания варьируются от выговора до исключения из рядов КПК с последующей передачей материалов в органы прокуратуры для возбуждения судебного дела в соответствии с законами КНР.