Посольство США в Словакии отвергло слова Фицо об американском контроле Украины

В диппредставительстве отметили, что Вашингтон бы встал на защиту Братиславы, если бы она подверглась нападению

БРАТИСЛАВА, 25 января. /ТАСС/. Посольство США в Братиславе отвергло высказывания главы правительства Словакии Роберта Фицо об американском контроле Украины. Соответствующее заявление размещено на странице диппредставительства в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"США приветствуют [состоявшуюся 24 января в Ужгороде] встречу премьер-министра Роберта Фицо с [украинским] премьер-министром Денисом Шмыгалем и признают постоянную поддержку, оказываемую Словакией Украине. США, тем не менее, категорически отвергают утверждение премьер-министра Фицо, согласно которому Украина является государством, находящимся под влиянием США. Такие заявления недостойны союзника по НАТО", - отмечается в тексте.

Посольство также подчеркнуло, что США, как и другие государства - члены НАТО, встали бы на защиту Словакии, если бы она подверглась нападению.

Фицо, выступая 20 января по Словацкому телевидению, выразил мнение, что "Украина находится под полным контролем и влиянием США".