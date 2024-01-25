Тайвань зафиксировал приближение 18 летательных аппаратов и 6 кораблей КНР

В Минобороны острова отметили, что следили за ситуацией и задействовали соответствующие силы для ответа

ГОНКОНГ, 25 января. /ТАСС/. Военные Тайваня зафиксировали приближение 6 кораблей и 18 летательных аппаратов Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом говорится в сообщении военного ведомства острова, размещенном в X (ранее Twitter).

Утверждается, что четыре летательных аппарата пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива или заходили в опознавательную зону ПВО острова. Военные Тайваня следили за ситуацией и задействовали соответствующие силы для ответа, отмечается в сообщении.

НОАК регулярно отправляет в район Тайваня свои корабли и самолеты в свете обострения отношений между двумя берегами пролива после состоявшегося 2-3 августа 2022 года визита в Тайбэй занимавшей тогда пост спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. В КНР считают подобные визиты провокациями, вмешательством во внутренние дела Китая и поддержкой тайваньских сепаратистов.

Крупнейший китайский остров Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, но в Пекине его считают неотъемлемой частью единой страны. Вашингтон остается для Тайбэя главным поставщиком вооружений и военной техники.